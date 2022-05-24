Российские военные показали кадры работы ЗРК «Бук-М3» на Украине

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК)«Бук-М3» / Фото mil.ru

Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры выполнения боевых задач расчетов зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике демонстрируются работа радиолокационного оборудования, подготовка к пуску и пуск ракеты.

Станция позволяет обнаруживать, захватывать, сопровождать воздушные цели всех типов и всех классов, начиная от беспилотных летательных аппаратов, заканчивая баллистическими ракетами, — сказал военнослужащий ВС РФ.

Представители Вооруженных сил РФ также уточнили, что у комплекса имеется несколько специальных режимов работы, один из которых предназначен для баллистических целей. По их словам, программное обеспечение ЗРК позволяет распознавать воздушные цели за 3–5 секунд.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что операция по разминированию порта и акватории в Мариуполе фактически завершена. Он отметил, что в данный момент происходит процесс запуска гавани в рабочий режим.