Российские военные поделились кадрами работы ПТРК «Корнет» на Украине Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчета противотанкового комплекса «Корнет» на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало в социальных сетях кадры боевой работы расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подразделения Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации на Украине. Сообщается, что удар был нанесен по заранее обнаруженной российским беспилотником замаскированной огневой позиции ВСУ.

Получив задачу, мобильный расчет ПТРК «Корнет» прибыл в назначенный район, развернул вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожил обнаруженную огневую точку, — говорится в сообщении ведомства.

На видео показан пуск боеприпаса и уничтожение цели. Съемка осуществлялась с воздуха.

Ранее Минобороны опубликовало кадры боевой работы разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» на Украине. Экипажи на сверхмалых высотах нанесли удары по укрепрайонам и технике украинской армии. В ролике с разных ракурсов демонстрируется запуск ракет с бортов по намеченным целям.