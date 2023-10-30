Российские военные подавили 20 артрасчетов ВСУ под Красным Лиманом Минобороны: подразделения ВС РФ подавили 20 артрасчетов ВСУ под Красным Лиманом

Фото: Sgt. Cesar Salazar Jr./Keystone Press Agency/Global Look Press

Подразделения ВС РФ на Краснолиманском направлении вскрыли и подавили 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки войск «Центр» Александр Савчук. Офицер отметил, что также разбиты два опорных пункта противника.

Уничтожены два опорных пункта и пять районов скопления техники и живой силы противников. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 расчетов полевой артиллерии, — подчеркнул Савчук.

Он добавил, что в районах населенных пунктов Ямполовское и Торское российские военные накрыли огнем штурмовые группы 21-й и 63-й механизированной бригад ВСУ.

Ранее Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие группировки сил «Центр» отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах Червоной Дибровы, Торского и Петровского на Краснолиманском направлении. По его словам, в районе Торского российские позиции пытались атаковать штурмовики 63-й механизированной бригады ВСУ. Противник при атаках потерял более 120 военнослужащих. В контрбатарейной борьбе артиллеристы «Центра» вскрыли и подавили около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ. Также огнем поражены две БМП и САУ «Акация», уточнил Савчук.