Российские военные отразили все атаки ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские военные отразили все атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. При этом ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Краснолиманском и Донецком направлениях.

В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады атаковали позиции [ВС РФ]. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника, — говорится в сообщении.

Минобороны сообщает, что всего на данном направлении ВСУ потеряли до 180 украинских военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX.

Всего за сутки Вооруженные силы России уничтожили около 690 украинских военнослужащих, три танка Leopard, два колесных танка AMX, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, а также перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что масштабы потерь ВСУ в живой силе и военной технике у Работино говорят о том, что украинское командование и военные специалисты НАТО зашли в тупик.