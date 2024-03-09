Российские военные отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ МО: ВС России отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ у озера Лиман

Фото: МО РФ

Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства, боестолкновения развернулись в районе озера Лиман.

Мотострелковые подразделения во взаимодействии с артиллерией отразили пять контратак штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе озера Лиман, — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что артиллерийские подразделения российской группировки войск поразили более 220 объектов противника, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, позиции артиллерии, скопления живой силы и техники.

Кроме того, российским военным удалось уничтожить пункт управления беспилотников ВСУ в районе Табаевки. Также были сбиты шесть дронов противника, в числе которых три «Валькирии», две «Фурии» и «Лелека-100».

Ранее в Минобороны сообщали, что российская авиация и системы ПВО за минувшую неделю ликвидировали 796 беспилотников Вооруженных сил Украины. Вместе с тем украинская сторона лишилась истребителя МиГ-29. Также ВС РФ удалось значительно улучшить свои позиции на Авдеевском, Херсонском, Купянском и Донецком направлениях.