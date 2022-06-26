Российские военные нашли склад с иностранным оружием под Харьковом Минобороны РФ: российские военные обнаружили склад с ПЗРК Javelin и NLAW под Харьковом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российские военнослужащие в освобожденном населенном пункте в Харьковской области обнаружили оставленный при отступлении склад с вооружением иностранного производства, а также место жительства бойцов ВСУ, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Среди найденных образцов — неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW. Кроме того, на стенах жилища была начерчена нацистская символика.

В импровизированном хранилище, расположенном в жилом доме, были обнаружены брошенные при отступлении образцы вооружения иностранного производства: неиспользованные ПЗРК Javelin и NLAW, — говорится в сообщении.

Сообщается, что найденный арсенал будет передан силам Донецкой Народной Республики.

Накануне обозреватели газеты The Economic Times написали, что украинские военные несут материальные потери по части западного оружия из-за недостатка опыта в обращении с этим вооружением. Автор материала указывает на то, что в рядах ВСУ очень мало тех, кто в действительности умеет обращаться с этим оружием, и по этой причине оно очень часто попадает в руки к российским военным.