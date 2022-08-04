Российские военные нашли наркотики на брошенных позициях ВСУ Минобороны РФ: на оставленных позициях ВСУ найдены наркотики кодепсин и кодетерп

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Вооружённые силы Российской Федерации

На оставленных украинскими военными позициях обнаружены наркотические препараты опиоидного ряда, такие как метадон, кодепсин и кодетерп, а также вещества эфедринового ряда — т-федрин и три-федрин, заявил в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. По его словам, побочным эффектом некоторых веществ является чрезмерная агрессивность, что объясняет отношение солдат ВСУ к мирному населению. Он отметил, что проводится изучение проб, поступивших с поля боя, на наличие подобных соединений.

С учетом имеющейся информации о применении военнослужащими ВСУ сильнодействующих стимуляторов нами проводится изучение поступающих проб на наличие данного класса соединений. Их следы сохраняются в органах и тканях человека длительное время, например до шести месяцев в волосах, — сказал Кириллов.

Он добавил, что результаты анализов будут переданы в Следственный комитет и использованы в качестве доказательств в ходе расследования военных преступлений, совершаемых киевским режимом.

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в 30-й мехбригаде ВСУ, которая дислоцируется близ Артемовска, солдаты деморализованы, поэтому массово выпивают и принимают наркотики. Он добавил, что успехи союзных сил Донбасса и РФ «сильно снижают морально-психологическое состояние» украинских военнослужащих, поэтому многие из них «самовольно покидают боевые позиции».