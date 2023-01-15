ВС РФ нанесли удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские военные нанесли ракетный удар по системе управления ВСУ и объектам энергетики Украины, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также в населенном пункте Константиновка в ДНР поражены склад боеприпасов и база ремонта РСЗО, а в Запорожской области уничтожена установка РСЗО «Оса-АКМ», добавил он.

14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута, — сказал Конашенков.

13 января Конашенков заявил, что российские военные развивали успех на Донецком направлении вблизи населенного пункта Соль. По его словам, в результате наступательных действий были убиты более 70 бойцов ВСУ, а также уничтожено 10 единиц техники. Продвижение на данном участке продолжается.

Также он сообщил, что на Краснолиманском направлении российские военные поразили ударов 80-й десантно-штурмовую и 71-й егерскую бригады ВСУ вблизи населенных пунктов Григоровка и Серебрянка. Вблизи Шипиловки, Новомихайловки и Шевченко были уничтожены три украинские ДРГ, всего погибли более 80 военнослужащих ВСУ и разбиты 12 единиц техники.