Российские военнослужащие рассказали о пытках в плену у ВСУ СК России проверяет факты пыток и истязаний военнослужащих РФ в плену на Украине

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Следственный комитет Российской Федерации проверяет факты бесчеловечного обращения с российскими военнопленными на Украине

Следственный комитет России начал проверку по факту жалоб российских военнослужащих на пытки и истязания во время нахождения в плену у Вооруженных сил Украины. Мужчин избивали дубинками по всему телу, чтобы следы побоев были незаметны под закрытой одеждой.

Сотрудники Службы безопасности Украины применяли также удушающие приемы и угрожали застрелить, если он (один из опрошенных солдат РФ. — NEWS.ru) не зачитает на камеру подготовленный ими текст, — отметили в СКР.

Один из военнослужащих сообщил, что после 15-часового боя у него закончились припасы, из-за чего он попал в плен. Украинские бойцы доставили его в Харьков, где избивали палками и дубинами, а затем передали сотрудникам СБУ, которые угрожали расстрелом, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

Второй опрошенный военнослужащий сообщил, что попал в плен будучи раненым в бедро. Он уточнил, что медицинские манипуляции в больнице проводили без обезболивающих. В плену, по словам солдата, его били, пытали током.

Кроме того, наряду с тремя другими бойцами ВС России мужчину отправили в подвал, где избивали и обливали водой. После этого солдат на четверо суток закрыли в помещении без питья и еды. Поскольку военнослужащему требовалась медпомощь, его доставили в больницу, но после процедур бросили в камеру на каменный пол голодать еще на трое суток .

Когда наступало время делать перевязку, от него требовали кричать пропагандистские лозунги, в противном случае отказывались вести на прием, — отмечается в материалах дела.

Третий военнослужащий в плену лишился ноги — ее ампутировали украинские врачи. Мужчина оказался в руках ВСУ после двух пулевых ранений. Как пояснил российский солдат, посещение процедурного кабинета проходило по одному алгоритму: медик «тыкал» в рану, чтобы посмотреть, как пленный мучается от боли, и только потом начинал манипуляции. Между перевязками пленного также жестоко избивали.

В настоящее время военнослужащие проходят лечение и реабилитацию. СК РФ собирает показания вернувшихся из плена, чтобы провести проверку и дать правовую оценку действиям ВСУ. По результатам мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что многих возвращенных из украинского плена солдат пытали. По его словам, большинству требовалась срочная медицинская помощь. Особо жестоким пыткам на Украине подвергаются летчики, уточнил Пушилин.