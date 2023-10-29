Российские танкисты разгромили позиции ВСУ на Купянском направлении Минобороны РФ: экипажи танков Т-72Б3 разгромили позиции ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

Российские разведчики на Купянском направлении выявили позиции и скопление боеприпасов Вооруженных сил Украины, замаскированные в лесополосе, сообщает в Telegram Минобороны России. По его данным, по укрепрайону ВСУ ударили экипажи танков Т-72Б3 группировки войск «Запад».

В ведомстве отметили, что участие танкистов потребовалось для обеспечения боевой работы мотострелковых подразделений группировки. Экипажи танков с переднего края обороны нанесли мощный удар по полученным координатам. Корректировался огонь с беспилотного летательного аппарата, его же камера зафиксировала поражение цели. Это подтвердили и кадры объективного контроля.

В Минобороны добавили, что при выполнении боевых задач танкисты используют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы. Это позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям и укреплениям, а также бронетехнике ВСУ.

Ранее сообщалось, что солдаты 54-й украинской бригады сдались в плен российским бойцам первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении. Всего оружие сложили шесть человек, из них двое были ранены. Пленные сообщили, что добровольно сдались после того, как российские подразделения обнаружили их местоположение. Один из украинских солдат отметил, что выбрал плен, так как хочет жить.