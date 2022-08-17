Российские связисты отправляют ВСУ послания с призывами сдаться Российские связисты ретранслируют для ВСУ радио «Жизнь» с призывами сдаться

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Связисты Западного военного округа (ЗВО) России занимаются ретрансляцией радио «Жизнь» для украинских военных и жителей регионов, находящихся под контролем ВС РФ, сообщает Минобороны России. В ведомстве поясняют, что в эфире звучат популярная музыка, актуальные новости и призывы сдаться.

Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции, как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно», — говорится в сообщении.

Также Минобороны уточняет, что ВСУ глушат радиосигналы, выслеживают с беспилотников место дислокации связистов и пытаются уничтожить их. В связи с этим специалисты каждые полчаса меняют свое местонахождение.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинская армия находится в тяжелом положении из-за интенсивных обстрелов российской артиллерии. По его словам, в течение суток позиции украинских войск подвергаются обстрелам сотни раз.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет также заявил о том, что боевой потенциал и резервы украинской армии уничтожены. По словам парламентария, теперь российской армии противостоят силы коллективного Запада, «развернувшие на Украине свой плацдарм».