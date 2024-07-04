Российские Су-34 сбросили ФАБ-250 на замаскированную технику ВСУ Минобороны: ВКС России атаковали ВСУ на истребителях Су-34

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Воздушно-космические силы России атаковали украинскую армию в зоне ответственности группировки войск «Запад», сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили бомбы ФАБ-250 на замаскированную военную технику ВСУ.

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск «Запад». Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), — сказано в сообщении.

Ранее в Military Watch Magazine сообщили, что истребитель Су-34 привлек к себе особое внимание, так как успешно показал себя во время специальной военной операции на Украине. Как отмечается, самолет эффективно применяет управляемые авиабомбы и поражает ими цели на дальности в 70 километров.

Политолог Сергей Марков до этого заявил, что корректируемые авиационные бомбы на вооружении ВКС России играют крайне важную роль в СВО. По его словам, они стали главной головной болью военачальников НАТО. Он также напомнил, что ОАК передала ВС РФ новую партию Су-34.