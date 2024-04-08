Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ведомство также представило кадры работы российских военных.
Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение уничтожения цели, экипажи вернулись на аэродром вылета, — говорится в сообщении.
Ранее глава пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что аэродром Долгинцево в Криворожской области Украины был поражен в результате ударов в ночь на понедельник, 8 апреля. По его словам, на объекте базировались самолеты ВСУ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВКС России уничтожили группу боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на окраинах Часова Яра. По его словам, силы нацбата численностью в несколько сотен находились в жилой застройке, разрушенной российским авиаударом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.