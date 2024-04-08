Российские Су-34 авиабомбами уничтожили командный пункт ВСУ МО: экипажи Су-34 ударили по командному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500

Фото: МО РФ

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 ударили авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. Ведомство также представило кадры работы российских военных.

Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Получив подтверждение уничтожения цели, экипажи вернулись на аэродром вылета, — говорится в сообщении.

Ранее глава пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что аэродром Долгинцево в Криворожской области Украины был поражен в результате ударов в ночь на понедельник, 8 апреля. По его словам, на объекте базировались самолеты ВСУ. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Кроме того, советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВКС России уничтожили группу боевиков националистического подразделения «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на окраинах Часова Яра. По его словам, силы нацбата численностью в несколько сотен находились в жилой застройке, разрушенной российским авиаударом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.