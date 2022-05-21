Средства ПВО России сбили украинский Су-25 в Херсонской области

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Российские средства ПВО сбили украинский боевой самолёт Су-25, заявил в ходе утреннего брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Отмечается, что он был уничтожен в районе Новоалександровки в Херсонской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны ещё один самолёт Су-25 воздушных сил Украины сбит в районе Новоалександровки Херсонской области, — сказал Конашенков.

Также Вооружённые силы РФ в ходе воздушного боя в районе населённого пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбили украинский самолёт Су-25. Кроме того, средства ПВО России сбили 14 украинских беспилотников.

По словам Конашенкова, также сбиты восемь украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч» в различных населённых пунктах в Херсонской области.

Ранее представитель Минобороны заявил, что российская авиация нанесла удары по трём пунктам управления и 47 районам сосредоточения живой силы и военной техники украинской армии. По его словам, которые опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства, в результате ударов «уничтожены более 280 националистов», 59 единиц военной техники выведены из строя.