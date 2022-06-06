Российские средства ПВО сбили МиГ-29 и 13 беспилотников ВСУ

Фото: Sergey Popsuevich/Transport Photo Images/ Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска в ДНР, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также уничтожены 13 беспилотников ВСУ над несколькими населенными пунктами в ЛНР и Запорожской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Славянск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами с воздуха поражены четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и военной техники.

За минувшие сутки российская авиация вывела из строя американскую контрбатарейную радиолокационную станцию на Украине. Кроме того, уничтожены два пункта управления, более 150 военных, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, склад горючего, восемь танков и бронеавтомобилей, а также установка РСЗО «Град».