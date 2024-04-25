Российские средства ПВО сбили 200 украинских беспилотников МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 200 украинских БПЛА

Фото: МО РФ

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Министерстве обороны РФ. Всего с начала СВО уничтожено 23 132 беспилотника, уточнили в ведомстве.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 200 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в сообщении.

Также сообщается о поражении формирования наемников Иностранного легиона. Наибольшие потери ВСУ за сутки понесли в зоне ответственности группировки «Центр» — до 350 военных.

Ранее в Сети появилось видео ракетного удара по военному эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области. На кадрах видно, как ракета прилетает по железнодорожному составу сверху, после чего происходит взрыв. Уточняется, что кадры сняты 19 апреля.

Telegram-канал WarGonzo сообщил о взятии Вооруженными силами России основного опорного пункта украинских войск в Красногоровке в Донецкой Народной Республике. По его информации, он располагался на территории Красногоровского огнеупорного завода. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

До этого координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил об ударе российских войск по Харькову. Он заявил о повреждении общежития, где находились украинские военные. Минобороны России данную информацию также не комментировало.