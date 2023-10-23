Российские «Солнцепеки» начали применять новые программы Экипажи «Солнцепеков» начали применять новые системы привязки к местности

Фото: МО РФ

Экипажи российских тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» начали использовать при выполнении боевых задач новые программные решения, сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны РФ. Представители ведомства отметили, что огнеметчики применяют новейшие системы привязки к местности при нанесении ударов по целям. Это помогает эффективнее оказывать помощь десантно-штурмовым подразделениям ВС РФ.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что корректировка «Солнцепеков» осуществляется за счет беспилотников. При этом системы привязки к местности используются непосредственно для стрельбы по заданным целям. Удары наносятся с применением термобарических снарядов, которые распыляют и воспламеняют взрывоопасную смесь. Температура в зоне поражения поднимается до нескольких тысяч градусов. Отмечается, что в настоящее время ТОС-1А «Солнцепек» активно применяются на Запорожском направлении, они помогают российским десантникам отбивать атаки ВСУ.

Помимо «Солнцепека» российская армия применяет и другую огнеметную систему — ТОС-2 «Тосочка». Ранее это вооружение вызвало опасения у польских военных экспертов. В статье для издания Interia они заявили, что всего один залп «Тосочки» может нанести «чудовищный ущерб» украинской бронетехнике, уничтожив цель за считаные секунды.