Российские следователи запросили арест для четырех иностранных наемников СК запросил арест для четырех наемников за участие в боях против РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России направил запрос о заочном аресте четырех иностранных наемников, участвовавших в боевых действиях против РФ на Украине, следует из электронной базы данных Басманного суда Москвы. Среди фигурантов значится бывший белорусский спортсмен Павел Шурмей. Ранее МВД России объявило его в розыск.

В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Шурмею П., Фрейзеру Д. Р., Гату И. и Варшанидзе С. по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях), — говорится в базе данных.

До этого Следком завершил расследование двух уголовных дел, возбужденных в отношении наемников, принимавших участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Речь идет о гражданине Латвии Атварсе Аниньше и американце Майкле-Артуре Сент-Джоне. В ведомстве указали, что они открыто делились в социальных сетях «своими корыстными мотивами и подробностями преступной деятельности».

Как сообщалось ранее, у Клещеевки в ДНР в плен к российским бойцам попал офицер Французского иностранного легиона, воевавший на стороне ВСУ. По информации Telegram-канала «Военное дело», он получил ранение и находится в очень тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Минобороны эту информацию не комментировало.