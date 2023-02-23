Российские системы ПВО «посадили» украинский Су-25 под Херсоном Минобороны: системы ПВО сбили Су-25 ВС Украины в Херсонской области

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО в Херсонской области сбили украинский Су-25 ВВС Украины, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Кроме того, за сутки ВС России ликвидировали девять украинских беспилотников в Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Кроме того, за сутки уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов, — заявил генерал-лейтенант.

Конашенков добавил, что на Херсонском направлении были уничтожены две гаубица «Мста-Б» и одна гаубица «Д-30».

На Южно-Донецком направлении, как отметили в Минобороны, было уничтожено шесть складов с боеприпасами ВСУ.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. В наступлении участвовали добровольцы штурмовых отрядов и подразделения ВДВ при поддержке ракетных войск.

За сутки на данном направлении было уничтожено более 115 украинских военных и 11 единиц техники, в том числе две установки РСЗО «Град», гаубица Д-30, противотанковая пушка «Рапира» и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36.

В свою очередь советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин предположил, что украинские войска в скором времени сдадут Артемовск. По его словам, бои идут уже практически в центре города, а инициатива находится в руках российских военных.