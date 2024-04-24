Российские силы уничтожили место производства беспилотников ВСУ

Фото: МО РФ

Российские силы поразили цех по производству беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Также сообщается об уничтожении радиолокационной станции кругового обзора П-18 и хранилища топлива противника. Удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

Уничтожена радиолокационная станция кругового обзора П-18, а также поражен цех производства беспилотных летательных аппаратов, хранилище топлива ВСУ, а также живая сила и военная техника в 117 районах, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы ивановского гвардейского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Южная», при поддержке авиации и огня артиллерии взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ на окраинах Часова Яра. По целям била артиллерия, а также штурмовая и армейская авиация. Российских штурмовиков с воздуха сопровождали беспилотников. С помощью дронов командиры управляли боем.

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что в данное время украинская армия испытывает острую нехватку солдат. ВСУ для продолжения борьбы с ВС России требует еще около 150-200 тысяч военнослужащих и это, по его словам, является главной проблемой Киева.