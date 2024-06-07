Вооруженные силы России предотвратили очередную попытку террористических атак с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа со стороны Украины минувшей ночью, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале. Отмечается, что силами противовоздушной обороны сбито в общей сложности 28 беспилотников.
Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены: 11 БПЛА над Крымским полуостровом; восемь БПЛА над акваторией Азовского моря; шесть БПЛА над территорией Краснодарского края; два БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Ростовской области, — сказано в сообщении.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины. По его информации, есть пострадавшая.
До этого Минобороны РФ заявляло, что 6 июня в 18:50 ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.