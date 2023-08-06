Российские штурмовики вклинились в позиции ВСУ под Харьковом Минобороны: штурмовики ВС РФ вклинились в позиции ВСУ в Ольшанах Харьковской области

Фото: МО РФ

Российские военные штурмовики вклинились в глубину обороны ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны Харьковской области, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, которые цитирует «Интерфакс», российским бойцам удалось взять четыре опорных пункта и семь наблюдательных постов ВСУ, а также ударить по живой силе противника.

В ходе наступательных действий на Купянском направлении штурмовые группы 6-й общевойсковой армии при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации продвинулись в глубину обороны противника в районе населенного пункта Ольшаны, — сказал Зыбинский.

По его словам, в результате столкновения с украинской армией бойцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов, а также захватили оружие и средства связи ВСУ.

Также представитель Минобороны рассказал о попытках украинских солдат захватить населенный пункт Новоселовское. Он уточнил, что всего ВСУ предприняли две попытки атаки, все они были подавлены. В результате ответного огня противник потерял около взвода пехоты, отметил Зыбинский.

МО РФ ранее отмечало, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Новоселовское на Купянском направлении в Луганской Народной Республике. В ведомстве также рассказали, что благодаря слаженным действиям штурмовых отрядов в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю в районах сел Ольшана и Першотравневое в Харьковской области.

Ранее стало известно, что штурмовики 5-й бригады ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ под Красногоровкой. Российские военные под прикрытием зашли в укрепрайон украинской армии, после чего солдаты ВСУ бежали с позиций. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.