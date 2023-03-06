С-300 отразили «авианалет» на Курилы Минобороны РФ: расчеты С-300В4 отразили авианалет условного противника на Курилах

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 во время показательных учений

Военнослужащие подразделений Восточного военного округа (ВВО) провели на Курильских островах тренировку ПВО с условными пусками из зенитных ракетных систем С-300В4. В рамках учений расчеты ЗРС осуществили перехват и выполнили электронные пуски по воздушным целям условного противника, «уничтожив» 100% объектов при входе в зону поражения, сообщило Минобороны РФ.

В ходе тренировки дежурные силы по противовоздушной обороне получили информацию об условном нарушении воздушных границ России группой летательных аппаратов, после чего расчеты зенитных ракетных систем С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалет «противника». В ходе тренировки были выполнены учебные (электронные) пуски ракет по воздушным целям, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Комплекс С-300В4 на гусеничном ходу способен поражать воздушные цели на дальности свыше 350 км и высотах более 30 км, согласно данным Минобороны. Эти системы, разработанные концерном «Алмаз-Антей»), заступили на боевое дежурство на Курильских островах в декабре 2020 декабря.

В июле 2022 года японские власти призвали Россию исключить Южные Курилы из зоны проведения учений. Генеральный секретарь кабмина Японии Есихико Исодзаки заявлял, что тренировки военных на Курильских островах противоречит позиции Токио по территориальному вопросу.