Российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области Минобороны РФ сообщило о сбитом российскими средствами ПВО украинском вертолете МИ-8 в Николаевской области

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российскими средствами ПВО сбит вертолет Ми-8 ВС Украины над селом Бармашово Николаевской области, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Также над несколькими населенными пунктами уничтожены 11 украинских беспилотников, в том числе «Байрактар ТБ-2»

Сбиты в воздухе 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах: острова Змеиный, населенных пунктов Глубокое, Першотравневое, Большие Прходы Харьковской области, Верхнеторецкое, Ставки, Терны, в том числе один «Байрактар ТБ-2» в районе Шандриголово ДНР, — говорится в сообщении.

Кроме того российская авиация вывела из строя два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны с начала военной операции на Украине сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Сообщается, что эти турецкие дроны становятся простой целью для российских зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Панцирь-С» и «Бук-М3», потому что обладают крайне низкой маневренностью и относительно крупным размером.