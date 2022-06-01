Российские ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8

Фото MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе специальной военной операции РФ на Украине уничтожили в районе Сергеевки (ДНР) самолет Су-25, принадлежащий ВСУ, а также вертолет Ми-8 близ Харькова, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Кроме того сбито 7 украинских беспилотников над несколькими населенными пунктами.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова, — говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки воздушно-космические силы России (ВКС) высокоточными ракетами поразили пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

До этого Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале кадры работы боевых расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». Ведомство сообщило, что батарея РСЗО выдвинулась на позиции, получив от операторов беспилотников «Орлан-10» данные об укрепленных позициях ВСУ.