Российские ПВО сбили самолет ВСУ с боеприпасами и вооружением

Фото: Минобороны РФ

Российские ПВО сбили самолет ВСУ, доставлявший вооружение и боеприпасы, сообщили в Минобороны РФ. Судно ликвидировали недалеко от Одессы

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

Средства ПВО также уничтожили 17 беспилотников вблизи районов Попасная, Варваровка, Стаханов Луганской Народной Республики, Дементьевка, Волхов Яр, Мосьпаново, Новая Гнилица, Дослипное, Большие Проходы, Капитоловка Харьковской области, Новоалександровка Николаевской области. Так, в районе населенного пункта Каменка Николаевской области ликвидировано два «Байрактара-ТБ2».