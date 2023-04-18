Российские приставы приступили к аресту имущества Google Володин: судебные приставы приступили к аресту имущества Google по иску Госдумы

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российскую «дочку» Google по решению суда обязали выплатить Госдуме миллиард рублей за блокировку YouTube-канала «Дума ТВ», сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, которые приводятся в парламентском Telegram-канале, решить вопрос о распределении этих средств должен будет комитет ГД по защите материнства, детства и семьи.

Сегодня служба судебных приставов приступила к аресту имущества, поиску этих средств. Поэтому давайте возьмем на контроль этот вопрос, — сообщил спикер Госдумы.

Володин также поручил думскому комитету по безопасности проконтролировать работу судебных приставов, чтобы средства американской компании поступили в Госдуму.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к ООО «Гугл» на 1 млрд рублей в ноябре 2022 года. Суд обязал «дочку» Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Дума ТВ», в случае неисполнения этого решения с компании должны были взыскать неустойку — по 100 тысяч рублей в день до достижения миллиарда рублей, при этом каждую неделю неустойка должна была увеличиваться вдвое.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев назвал компанию Google вонючей церэушной помойкой после того, как на YouTube заблокировали несколько его каналов. Лебедев заявил, что Google точно не имеет никакого отношения к коммерческой деятельности, потому что «нормальные люди никогда не стирают контент» и «не разбрасываются подписчиками», коих на основном канале блогера к моменту удаления было более миллиона.