Российские подростки могут получить право голосовать на выборах Депутат Даванков предложил разрешить россиянам голосовать с 16 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Вице-спикер Госдумы депутат Владислав Даванков предложил внести изменения в законодательство, позволяющие россиянам голосовать на выборах с 16 лет. По его словам, которые приводит Lenta.ru, в этом возрасте человек уже имеет навыки критического мышления, позволяющие ему делать собственные выводы. В качестве примера он также привел опыт других государств, в том числе Австрии, Бельгии, Аргентины, Ирана и Шотландии.

Многие в этом возрасте начинают работать и зарабатывать. <...> Они менее склонны полагаться на чужое мнение, больше свободны от стереотипов и предрассудков и отдают предпочтение прогрессивным идеям, — приводятся слова Даванкова в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что в случае принятия закона количество избирателей в России резко возрастет. По данным Росстата, в России проживают около 3 млн граждан в возрасте от 16 до 17 лет. Авторы инициативы считают, что в случае получения права на голосование все они будут мотивированы участвовать на выборах в качестве избирателей.

Как сообщалось ранее, правительство России поддержало законопроект о продлении программы по выплате субсидии многодетным семьям на погашение ипотеки. Льготы будут действовать вплоть до 2030 года, решили в комиссии по законопроектной деятельности.