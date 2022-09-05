Российские органы власти будут обязаны вести соцсети

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские органы власти с 1 декабря будут обязаны вести аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Теперь вести свои страницы в указанных социальных сетях будет необходимо государственным органам, органам местного самоуправления и подведомственным организациям.

Государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные организации и суды будут обязаны создать и вести свои официальные аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», — сообщается в распоряжении премьера.

В соцсетях будут публиковаться отчеты о проводимых мероприятиях, комментарии по актуальным вопросам и контакты госорганов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин не читает Telegram-каналы, но публикации из них попадают в обзоры для президента. Представитель Кремля также сообщил, что президент не планирует заводить аккаунты в соцсетях по примеру экс-премьера Италии Сильвио Берлускони.