Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек

Фото: МО РФ

Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из опасных районов Карабаха, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что около половины вывезенных жителей — дети.

Жителей Карабаха доставляют в места временного проживания, отметили в ведомстве. Им предоставляют горячее питание, а также медицинскую помощь.

Российским миротворческим контингентом продолжается эвакуация мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов и оказание медицинской помощи пострадавшим. Всего эвакуировано более 2 тысяч человек мирного населения, из них 1 тысяча 49 детей. Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием, — говорится в сообщении.

Азербайджан объявил о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. МИД республики призвал Армению вывести войска с территории региона для урегулирования ситуации. В Ереване в свою очередь назвали заявления Баку ложными, добавив, что военный контингент страны не присутствует в Карабахе.

Кроме того, в Минобороны Азербайджана заявили о постоянном контакте с российскими миротворцами. Баку, добавили в ведомстве, создает все необходимые условия для того, чтобы они продолжали выполнять свою работу.