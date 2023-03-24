Российские маркетплейсы попрощались с товарами с Украины Депутат Дмитрий Гусев: российские маркетплейсы теперь не будут продавать украинские товары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские маркетплейсы, такие как Ozon, Wildberries, СберМегаМаркет и другие, перестанут продавать украинские товары «добровольно и в одностороннем порядке» после соответствующих просьб парламентариев, заявил депутат Дмитрий Гусев на встрече с представителями маркетплейсов. По его словам, часть средств от продажи украинских товаров шла на финансирование Вооруженных сил Украины. Видеозапись встречи опубликовал Telegram-канал Baza.

Некоторые товары, что у них продаются, из прибыли финансируется украинская армия. А значит, это пули и гранаты в наших ребят. Спасибо, что в добровольном, одностороннем порядке отказались от торговли украинскими товарами. Это жизни наших людей, — сказал Гусев в ходе заседания с представителями торговых площадок.

Ранее «Союзмультфильм» потребовал от маркетплейсов Ozon и Wildberries снять с продажи контрафактную продукцию с изображением Чебурашки. Так киностудия отреагировала на резко возросшие в последнее время продажи игрушки на сайтах онлайн-ретейлеров. В «Союзмультфильме» отметили, что компания регулярно выявляет факты незаконного использования анимационных образов персонажей.