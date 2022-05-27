Российские IT-специалисты в атомной сфере получат поддержку государства

Фото Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В реестр IT-компаний Минцифры России включены 13 предприятий Росатома, включая «Гринатом», Консист-ОС, «Цифрум» и другие. Сотрудники этих организаций могут получить ряд государственных льгот, например, отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Аккредитованные организации получат ряд преференций от государства по части налогообложения и кредитования. К тому же компании смогут рассчитывать на грантовую поддержку в разработке отечественных IT-систем и продуктов.

Информационные технологии являются неотъемлемой частью экосистемы Росатома. Строительство АЭС, безопасность сотрудников на объектах, организация необходимых вычислительных мощностей для предиктивных проектов — все эти и многие другие процессы обеспечиваются IT, — рассказал директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов.

Одной из крупнейших аккредитованных Минцифрой компаний Росатома является ИТ-интегратор госкорпорации АО «Гринатом». За 12 лет работы филиалы и центры Гринатома появились в 33 городах в 17 регионах страны. Штат сотрудников расширился до 7 тысяч и продолжает неуклонно расти. Для решения амбициозных задач атомной отрасли до конца 2022 года планируется нанять еще 1280 ИТ-специалистов.