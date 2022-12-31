Российские и западные дипломаты в ООН желают друг другу мира Полянский: дипломаты из России и Запада в ООН желают друг другу на Новый год мира

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Дмитрий Полянский

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские и западные сотрудники представительств во всемирной организации на Новый год желают друг другу мира. Все желают спокойного года, рассказал он в эфире «Соловьев Live».

Все желают друг другу мира. Все желают, чтобы год был спокойный. Чтобы мир вернулся на какую-то траекторию устойчивого развития и сотрудничества. Это желают и нам, и мы желаем в том числе и нашим западным коллегам здесь, с которыми у нас нормальные отношения, — рассказал первый зампостпреда.

Полянский добавил, что в настоящий момент не понятно, как добиться мира, поскольку Запад «сжег все мосты». При этом, считает первый зампостпреда, дипломаты на Западе понимают, что зашли слишком далеко, что мир оказался на опасной стадии.

Ранее Дмитрий Полянский заявил, что реформа СБ ООН требует консенсуса международного сообщества. По его мнению, вопрос об изменении Совета Безопасности не будет решен, поскольку такого консенсуса в мире пока просто нет, в частности, нет понятия, как эту реформу проводить, кто должны быть эти государства, которые проводят реформу.