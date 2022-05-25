Российские грузоперевозчики перейдут на электронные документы Мишустин: с 1 сентября в России заработает система электронных документов для грузоперевозок

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Система электронного документооборота для сферы грузоперевозок будет запущена в России с 1 сентября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, пишет ТАСС. Он отметил, что такое решение даст возможность участникам рынка отказаться от бумажной волокиты, упростить бизнес-процессы и сократить расходы.

Правительство приняло решение, которое позволит предпринимателям увеличить скорость перемещения грузов по стране, что особенно важно в текущих условиях. Утверждены все необходимые документы, и с 1 сентября этого года будет запущена государственная система электронных перевозочных документов, — сказал Мишустин.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить высокую транспортную доступность на всей территории страны. Данные цели заложены и в транспортной стратегии, принятой кабмином в конце прошлого года, — продолжил премьер-министр.

Ранее стало известно, что в России 70% предпринимателей, которые торгуют товарами, сохранили прежние маршруты поставок и не испытывают проблем с логистикой. При этом около 30% бизнесменов сообщили, что были вынуждены изменить логистические цепочки: некоторые из них стали использовать альтернативные виды транспорта и способы перевозки грузов, а кто-то решил добавить в маршрут еще одного посредника, пишет РБК.