Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как российские штурмовики Су-25 («Грачи») наносят удары по замаскированным позициям ВСУ с малых высот, сообщает РИА Новости. На видео также показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ, — говорится в сообщении ведомства.