Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно, как российские штурмовики Су-25 («Грачи») наносят удары по замаскированным позициям ВСУ с малых высот, сообщает РИА Новости. На видео также показано, как заряжаются подвесные блоки неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-13 «Тулумбас» калибра 122-мм.