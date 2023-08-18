Российские самолеты ударили по позициям ВСУ в Урожайном и Старомайорском Минобороны: ВС России ударили по позициям ВСУ у пяти населенных пунктов в ДНР

Фото: МО РФ

Российские военные при помощи авиации ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ вблизи пяти населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, под обстрел попали позиции украинских военных недалеко от Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного. Все назначенные объекты были поражены.

Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Великой Новоселки, совхоза «Октябрь», Урожайного, Старомайорского и Раздольного, — сказал представитель Минобороны России.

Кроме этого, российские беспилотники «Ланцет» смогли уничтожить две гаубицы «Гвоздика» в населенных пунктах Великая Новселка и Времевка. При этом три украинских дрона «Валькирия», «Фурия» и «Лелека» были обнаружены и сбиты российскими средствами ПВО. Также бойцы ВС РФ сорвали ротацию военнослужащих ВСУ в Урожайном. В ходе боевых действий были уничтожены две группы пехоты, минометный расчет и скопления живой силы.

Ранее Чехов рассказал, что Вооруженные силы России уничтожили три опорных пункта и склад боеприпасов украинской армии в районе Урожайного. Атака была произведена войсками группировки «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.