В посольстве России в Австрии ответили на обвинения в ударе по селу Гроза Посольство РФ: Запад обвинил Москву в ударе по Грозе до начала расследования

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Посольство России в Австрии

Украина вместе с Западом следует по отработанной схеме, обвиняя российскую сторону в ракетном ударе по селу Гроза еще до начала расследований, сообщается в Telegram-канале посольства России в Австрии. Российские дипломаты отметили, что Вооруженные силы России в отличие от украинских не наносят удары по гражданским объектам.

Еще до начала каких-либо расследований Россия в очередной раз обвиняется в совершении военного преступления. Киев при этом следует по отработанной схеме. Так было с украинским ударом по вокзалу в Краматорске, попаданием ракеты на территорию Польши, недавней украинской ракетной атакой по рынку в Константиновке, — говорится в сообщении посольства РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее также заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о гибели мирного населения в селе Гроза в Харьковской области в результате удара.

Накануне в МВД Украины заявили о 50 погибших при обстреле села Гроза. Снаряд попал в магазин. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию.

В ночь на 6 октября воздушная тревога объявлялась в семи регионах Украины. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, сирены звучали в Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях. В Киеве также было слышно несколько взрывов.