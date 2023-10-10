Российские дипломаты уточняют наличие граждан РФ среди заложников ХАМАС

Фото: Omar Al-Dirawi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские дипломаты выясняют, есть ли среди заложников палестинского движения ХАМАС граждане России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва продолжает поддерживать контакты как с Палестиной, так и с Израилем, чтобы содействовать сторонам конфликта в поиске путей его урегулирования.

Действительно была информация о том, что якобы лица, которые имеют российское гражданство, находятся также в числе заложников. Необходимые контакты осуществляются, с тем чтобы выяснить, так это или не так и какова дальнейшая судьба этих людей, — заявил Песков.

Представители движения ХАМАС ранее также заявили о поддержке контактов с Москвой по вопросу о заложниках. По словам члена политбюро ХАМАС Мусы Абу-Марзука, в настоящее время в секторе Газа находятся десятки человек с двойным гражданством. Точное количество россиян, взятых в заложники, неизвестно.

Посол Израиля в Москве Бен Цви отмечает, что в настоящее время представители страны не ведут переговоров с движением ХАМАС по заложникам. Он также высоко оценил роль Египта, ранее выступавшего посредником. По мнению Цви, действия Каира были очень инструментальными.