Российские дипломаты отрицают захват земли в Австралии Посольство РФ в Австралии назвало недостоверной информацию о захвате участка

Фото: australia.mid.ru

Информация о том, что сотрудники посольства РФ в Австралии «захватили» участок, на котором строится новый комплекс российской дипмиссии, и не позволяют полиции выдворить себя оттуда, не соответствует действительности, сообщило ТАСС со ссылкой на дипломатов. В дипмиссии подчеркнули, что законность решения о расторжении договора аренды участка оспорена в Верховном суде страны.

Сотрудники остаются в техническом строительном вагончике, стоящем на участке с момента начала строительства. Информация о том, что полиция Австралии пыталась каким-то образом их оттуда выдворить просто не соответствует действительности, как и сведения о захвате участка, — уточнили в дипломатической миссии.

Ранее в Австралии утверждали, что российский дипломат самовольно поселился на участке земли, предназначенном под посольство России в Канберре. Журналисты сообщали, что россиянин сделал это незаконно, курит сигареты и заказал продукты питания. Полиция следит за «сквоттером», однако не имеет юридических оснований на его арест из-за защиты дипломатического иммунитета, отмечали они.