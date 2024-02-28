Российские дипломаты назвали цели «русофобской истерии» в США Посольство РФ в Вашингтоне: истерия в США призвана дестабилизировать Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти США нацелены на дестабилизацию внутриполитической обстановки в России на фоне приближающихся президентских выборов, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне. В дипмиссии отметили, что подтверждением тому служит «русофобская истерия», сообщает РИА Новости.

Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов, — заявили в посольстве.

Вместе с тем дипломаты обратили внимание на «двуличный подход» Вашингтона в правозащитных вопросах. В посольстве отметили, что США взывают к свободе слова и соблюдению демократических ценностей, однако сами «стыдливо замалчивают» полицейский произвол, расовую дискриминацию, многочисленные случаи ненависти на религиозной почве.

Кроме того, российские дипломаты указали, что даже журналисты в США задаются вопросом, почему американские власти не направят свою неуемную энергию в полезное русло. В качестве примера они привели кризис на южной границе страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высокомерие и «заряженность» Запада на русофобию не позволяют говорить о переговорах по Украине. По словам министра, Вашингтон не ищет серьезного диалога. В качестве примера Лавров привел слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который ранее заявил, что не видит условий для начала контактов.