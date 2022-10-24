Российские десантники уничтожили колонну бронетехники ВСУ Минобороны России: бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ на марше

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России уничтожили колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и живую силу противника, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. По данным ведомства российские бойцы заблаговременно обнаружили колонну украинских таков и боевых машин с помощью беспилотников и стрельбой из 122-мм гаубиц Д-30 нанесли ей огневое поражение.

Противник шел в колоннах. Первые танки были уничтожены, соответственно, наступление противника было остановлено, — рассказал начальник штаба артиллерии соединения ВДВ.

В результате уничтожено около 10 танков и других бронированных машин ВСУ, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся украинская техника спешно покинула поле боя, добавляет российское военное ведомство.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил в ходе брифинга, что Вооруженные силы России за предыдущие сутки смогли нанести удары по всем намеченным объектам энергетической инфраструктуры и военного управления Украины. По его словам, они были поражены при помощи высокоточного оружия большой дальности.