Минобороны показало видео с уничтожением украинской колонны бронетехники

Фото: скриншот с видео/mil.ru

Минобороны России показало на видео, как бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обнаружили колонну украинской бронетехники и нанесли удар артиллерией, а также противотанковыми ракетными комплексами, поразив живую силу и боевые машины противника. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Уточняется, что были уничтожены 6 танков и более 10 единиц другой техники, в том числе иностранного производства.

Противника было достаточно на наше количество людей, но мы справились и их остановили. Мы справлялись со своим взводом, со своими товарищами, и будем справляться дальше, — сказал один из военнослужащих.

До этого расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» уничтожил пункт временной дислокации диверсионной разведгруппы Вооруженных сил Украины. Уточняется, что группировка расположилась в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе и планировала подобраться к российским позициям.

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