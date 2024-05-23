Российские десантники поразили гусеничный робот ВСУ МО России: FPV-дроны поразили украинский гусеничный робот в районе Часова Яра

Фото: МО РФ

Подразделения отдельного гвардейского соединения ВДВ из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск ликвидировали украинский гусеничный робот в районе Часова Яра в ДНР, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ходе атаки военнослужащие применили FPV-беспилотники, аппарат использовался противником для доставки боеприпасов и эвакуации раненых.

Аппарат был идентифицирован как безэкипажный гусеничный робот западного производства, предназначенный для доставки боеприпасов, материальных средств на передовые позиции, а также для эвакуации раненых, грузоподъемностью около 450 килограммов, — заявили в ведомстве.

Уточняется, что после двух точных попаданий FPV-дронов украинский гусеничный робот был обездвижен. Затем операторы сбросили еще два снаряда ВОГ и ликвидировали цель. Кроме того, российские военнослужащие поразили вражескую пехоту, солдаты укрывались в полуразрушенных зданиях. Ведомство отметило грамотные и решительные действия расчетов БПЛА «крылатой пехоты».

Ранее Минобороны России сообщило, что артиллеристы группировки войск «Восток» поразили военную технику и склады с боеприпасами украинских войск под Угледаром. В операции участвовали расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».