Российские десантники отразили атаку подводников ВСУ с помощью спецоружия

Фото: МО РФ

Бойцы Воздушно десантных войск РФ использовали специальное антидиверсионное оружие, чтобы отразить атаку украинских подводников на берегу Каховского водохранилища, рассказал РИА Новости командир подразделения ВДВ РФ. Он добавил, что радиус поражения таких боеприпасов составляет 200 метров, не оставляя противнику шансов выжить.

По словам командира подразделения, специальное оружие предназначено для ликвидации подводных диверсантов, в частности аквалангистов, которые пытаются прорвать позиции. Военнослужащий отметил, что благодаря антидиверсионному ружью бойцам сразу же удается отбивать атаки противника.

На кадрах можно увидеть двуствольное оружие. Корреспондент предположил, что его заряжают гранатами.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку украинских военных на одном из направлений спецоперации. Российские войска вели прицельный огонь из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и крупнокалиберных пулеметов «Корд».