Российские бомбардировщики пролетели над Норвежским морем Минобороны России: Ту-95МС провели 5 часов над Норвежским и Баренцевым морями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, продолжительность полета составила более пяти часов.

Истребители дальней авиации ВКС России сопровождали экипажи самолетов Су-35С, а на отдельных этапах маршрута — истребители иностранных государств, отметили в ведомстве. По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее Минобороны показало кадры планового полета над акваториями Северного Ледовитого океана и моря Лаптевых российских стратегических ракетоносцев Ту-160. Полет проходил также в нейтральной зоне. В общей сложности операция заняла более 10 часов.

В декабре российские бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтикой. Самолеты сопровождали истребители Су-30СМ ВКС. Кроме того, на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики также сопровождались воздушными судами иностранных государств.