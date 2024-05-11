Российские военные уничтожили три танка Leopard в зоне СВО Минобороны РФ: российские войска уничтожили три танка Leopard в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские войска уничтожили три танка Leopard в рамках специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боевые машины были ликвидированы в зоне ответственности подразделений Южной группировки войск.

Потери противника составили до 550 военнослужащих, четыре танка, из них три Leopard производства ФРГ, бронетранспортер М113 производства США и шесть автомобилей, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль еще один поселок в Донецкой Народной Республике — Керамик. По данным Минобороны, это стало возможным благодаря работе подразделений группировки «Центр». Военные освободили населенный пункт, улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 71-й егерской, 59-й мотопехотной, 100-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины, а также 109-й бригады теробороны в районах Новоалександровки, Вишневого, Карловки и Розовки.

В Минобороны также сообщили о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области. Так, группировки войск «Север» в ходе наступления освободили Борисовку, Огурцово, Плетеновку, Пыльную и Стрелечью.