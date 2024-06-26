Российские бойцы сорвали попытки ротации ВСУ МО: ВС России сорвали попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов

Фото: МО РФ

Подразделения Восточной группировки войск ВС России в течение суток сорвали попытки усиления Вооруженными силами Украины передовых позиций и ротации у Владимировки, Октября, Сторожевого, Дорожнянки и Чаривного. По словам начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева, которые приводит ТАСС, российские бойцы улучшили положение по переднему краю.

В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах, — заявил Гордеев.

Артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты и места скопления живой силы и техники 128-й бригады теробороны ВСУ у Великой Новоселки. Также бойцы российской группировки уничтожили за сутки более 150 солдат противника, две боевые бронированные машины, буксируемые гаубицы М777, FH-70, «Мста-Б» и Д-30, четыре автомобиля, шесть БПЛА самолетного типа и два пункта боепитания ВСУ.

Кроме того, штурмовики российской группировки войск «Восток» заняли несколько опорных пунктов ВСУ, а также вышли на более выгодные рубежи у Константиновки на Южно-Донецком направлении. В ведомстве отметили, что оборона противника на границе с населенным пунктом «разваливается».