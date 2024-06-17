Российские бойцы показали уникальный дрон, способный нести груз до 200 кг Минобороны представило многофункциональный беспилотник «Перун»

Фото: МО РФ

В группировке войск «Днепр» разработали ударно-транспортный беспилотник «Перун», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что новейший дрон функционирует на отечественном программном обеспечении. Он может оперативно доставлять тяжелые грузы массой до 200 килограммов, выполнять функцию разведчика, проводить поисково-спасательные работы, а также доставлять в тыл противника десантные группы.

В первую очередь на разработку обратили внимание тыловики, снабжающие провизией бойцов на передовой. За один раз «Перун» способен доставить объем продовольствия, на который ранее требовалось не менее 13 вылетов FPV-дронов. Боевые способности дрона уже проверили на полигоне. На «Перуне» смонтировали установку ПТРК с управляемой ракетой и произвели выстрелы с земли и в воздухе, — сказано в сообщении.

Ранее предприятие Airburg из Екатеринбурга представило перспективный транспортно-разведывательный беспилотник «Фаэтон». По словам разработчиков, машина, выполненная по гибридной схеме, дает большие преимущества в дальности и времени полета, а также в удобстве взлета-посадки. На беспилотник в зависимости от имеющихся задач можно устанавливать различную аппаратуру весом до 15 кг для наблюдения за поверхностью или для использования машины в качестве ретранслятора связи.