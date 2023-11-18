Российские боевые корабли зашли в индийский порт Боевые корабли Тихоокеанского флота прибыли в индийский порт Вишакхапатнам

Фото: МО РФ

Боевые корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России зашли в порт Вишакхапатнам на юго-восточном побережье Индии, заявила пресс-служба Министерства обороны РФ. По информации ведомства, отряд прибыл в южноазиатское государство с деловым визитом и пробудет там до 20 ноября.

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» и среднего морского танкера «Печенга» в рамках дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе прибыл с деловым заходом в порт Вишакхапатнам Республики Индия, — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что торжественная встреча российских кораблей прошла на главной базе восточного флота ВМС Индии. Для моряков-тихоокеанцев также запланированы спортивные и культурные мероприятия.

Ранее танкер «Печенга» и два больших противолодочных корабля «Адмирал Трубец» и «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота пришвартовались в порту Читтагонг — главной морской гавани Бангладеш. В прошлый раз российские моряки посещали эту южноазиатскую страну полвека назад. Как заявил почетный конкул России в Читтагонге Ашик Имран, приход кораблей ВМФ РФ в Бангладеш говорит о высоком уровне отношений между государствами.