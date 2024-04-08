Российские автодороги обеспечат бесперебойной связью Путин поручил установить бесперебойную связь на автодорогах

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Президент России Владимир Путин поручил членам правительства принять меры с целью обеспечения бесперебойной связи на автомобильных дорогах. Особое внимание будет уделено трассам, которые входят в состав международных транспортных коридоров. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Принять меры, направленные на обеспечение бесперебойного предоставления услуг связи на автомобильных дорогах общего пользования, обратив особое внимание на автомобильные дороги, входящие в состав международных транспортных коридоров, — говорится в поручении.

Кроме этого, Путин поручил подготовить предложения о дополнительных мерах по повышению поставок магистральных седельных тягачей для российских перевозчиков. В том числе российский лидер распорядился рассмотреть вопрос о расширении механизма льготного лизинга колесных транспортных средств с целью роста доступности тягачей.

Ранее Путин также поручил правительству определить стоимость проезда по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург к 1 июля. К этой дате должны быть приняты и другие решения, касающиеся строительства магистрали.